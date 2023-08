21.08.2023 09:13 593 Mähdrescher hat ein Rad ab: Straßensperrung im Vogtland

Im vogtländischen Ellefeld kam es am Sonntagabend zu einem Mähdrescher-Unfall. An der Straße sowie am Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden.

Von Sarah Müller

Ellefeld - Am Sonntagabend kam es in Ellefeld (Vogtland) zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Für die Bergung musste ein Spezialteam aus Plauen dazu gerufen werden. © David Rötzschke Ersten unbestätigten Informationen zufolge war ein Mähdrescher-Fahrer gegen 21.30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Auerbach unterwegs. Aus bisher noch ungeklärten Gründen habe der Mähdrescher während der Fahrt die Radnabe an der Vorderachse verloren. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das landwirtschaftliche Fahrzeug, das daraufhin über die Fahrbahn rutschte und schließlich am Bordstein zum Stillstand kam. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, der Mähdrescher und auch die Straße wurden bei dem Vorfall jedoch stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Vogtland Zwei Mädchen werden von Auto angefahren und fliehen vom Unfallort Mithilfe eines spezialisierten Bergungsunternehmens aus Plauen wurde das Fahrzeug zur nächsten Werkstatt geschleppt. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden und konnte erst nach Mitternacht wieder freigegeben werden.

Titelfoto: David Rötzschke