Massiver Grabschmuck im Vogtland geklaut

Unbekannte Diebe entwendeten massiven Grabschmuck von einem Friedhof in Neustadt. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkte eine Friedhofsbesucherin in Neustadt bereits am vergangenen Freitag den Diebstahl.

Innerhalb einer Woche sind vom Grab ihrer Angehörigen eine Bronzeschale und zwei Bronzevasen geklaut worden.

Das Diebesgut: Eine Schale mit einem Durchmesser von etwa 30 Zentimeter, zwei Vasen zwischen 20 und 25 Zentimeter hoch und von etwa zehn Zentimeter Durchmesser - insgesamt hat der Grabschmuck einen Wert von 1300 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Zeit vom 17. bis 24. Februar verdächtige Personen auf dem Friedhof bemerkt? Wer weiß, wo sich die Gegenstände befinden?