Mehrere Einbruchsserien erschüttern das Vogtland: Schon 28 Fälle und über 75.000 Euro Schaden

Einbruchsserie in Markneukirchen: Ganoven suchten auch die Bäckerei heim. © Maik Börner

Nach Plauen, Reichenbach, Netzschkau und Elsterberg zogen Ganoven jetzt durch Markneukirchen und Bad Elster, richteten bei neun Einbruchsversuchen 4150 Euro Sachschaden an - bei einer Beute von rund 3400 Euro.

Eine Bäckerei, ein Fotoladen und ein Wohnhaus in der Straße des Friedens, eine Werkstatt im Ortsteil Schönlind, ein Gardinenladen am Oberen Markt und ein früheres Schmuckgeschäft in der Alten Kirchstraße in Markneukirchen sowie drei Bungalows in Bad-Elster-Sohl bekamen den unerwünschten Besuch.

Die Polizei schließt Zusammenhänge nicht aus, vermutet aber unterschiedliche Täter oder Gruppen in den verschiedenen Orten.

Vor Weihnachten hatten Einbrecher fünf Läden in Plauen verwüstet und 23.500 Euro Schaden angerichtet. Danach traf es zwei Läden, ein Lokal und einen Verein in Reichenbach (13.000 Euro), fünf Objekte in Netzschkau und Treuen mit rund 10.000 Euro Schaden sowie fünf Häuser in Elsterberg (gut 21.000 Euro).