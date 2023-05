Messer-Attacke in Plauener Innenstadt: Not-OP!

Am Sonntag wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung auf dem Postplatz in Plauen schwer verletzt. (Archivbild) © Ellen Liebner

Am Sonntagnachmittag eskalierte ein vorheriger Discostreit im Zentrum. Ein Syrer (22) soll einen Iraker (21) niedergestochen und schwer verletzt haben. Während der Iraker nach einer Not-OP um sein Leben ringt, kam der Syrer in U-Haft.



Der Ursprung des Streits war am Abend zuvor im Club Delta in Plauen. Dort gerieten Kurden und Araber/Nordafrikaner aneinander. Am folgenden Nachmittag standen sich die beiden Gruppen am Postplatz feindselig gegenüber. Zuerst bekam ein Syrer eine Flasche auf den Kopf und wurde leicht verletzt.

Die Auseinandersetzung wurde aggressiver, verlagerte sich Richtung Theaterplatz. Am Ende zückte ein Syrer ein Messer und stach auf den Körper eines Irakers ein. Stark blutend brach der Kurde zusammen, ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus, wo der Mann sofort auf den OP-Tisch kam.

Als die Polizei eintraf, waren die Täter geflüchtet. Die Beamten sicherten Spuren und fahndeten nach den möglichen Tätern. Stunden später nahm die Polizei den 22-jährigen Syrer im Stadtgebiet fest. Die Ermittlungen laufen wegen versuchten Totschlags.