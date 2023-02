21.02.2023 14:15 Motorschaden! Opel im Vogtland komplett abgefackelt

Komplett abgefackelt! Ein Opel geriet am Montagabend auf der B173 in Brand. Der Fahrer konnte sich zuvor in Sicherheit bringen.

Weischlitz - Am Montagabend brannte ein Opel auf der B173 bei Weischlitz (Vogtland) komplett aus! Am Rand der B173 bei Weischlitz geriet am Montagabend ein Opel in Brand. © Polizei Zwickau Der 54-jährige Fahrer bemerkte auf der A72, dass die Motorkontrollleuchte seines Opels aufleuchtete und sein Auto nur noch im Standgas fuhr.



Daraufhin reagierte er richtig, fuhr von der Autobahn und stellte seinen Opel am Rand der B173 ab. "Er stieg aus dem Fahrzeug aus, um die Werkstatt anzurufen, als es plötzlich im Bereich des Motorraumes zu qualmen und zu brennen begann", so ein Polizeisprecher. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Auto nicht mehr retten, es fackelte komplett ab! Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Das Auto fackelte völlig ab. Schaden: etwa 15.000 Euro! © Polizei Zwickau Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Weischlitz und Kürbitz.

Titelfoto: Polizei Zwickau