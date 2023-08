Nach Hauswand-Crash im Vogtland: Gutachter muss Erker-Abriss prüfen!

Klingenthal - Der spektakuläre Unfall in Klingenthal ( Vogtland ) hat schwerwiegende Folgen!

Der Erker des Wohnhauses wurde durch den Unfall massiv beschädigt. Womöglich muss er abgerissen werden. © Feuerwehr Klingenthal

Ein 61-Jähriger flog in der Nacht auf Freitag mit seinem Audi aus einer Kurve - und in den Erker eines Wohnhauses. Ob die Bewohner diesen noch einmal benutzen können, bleibt ungewiss.



Fast fünf Stunden lang sicherten die freiwilligen Helden des THW Reichenbach "Durchbrüche im Wohnbereich, Rissbildungen bis in das Obergeschoss und lockere Fassadenteile", wie die Helfer nach dem schwierigen Einsatz erklärten.

Ihr hinzugezogener Gebäude-Statiker ordnete das Abstützen des einsturzgefährdeten Erkers an, was schließlich gelang. Unklar blieb, ob dieser abgerissen werden muss. "Da muss ein Gutachter der Versicherung ran", so ein Sprecher. Solange hilft die Stütze.

Mit 2,6 Promille fuhr der 61-Jährige auf der Zoll- Richtung Grenzstraße. In einer Rechtskurve bretterte der Audi über einen Baumstumpf, hob ab, durchbrach einen Gartenzaun und schlug in fast zwei Meter Höhe in die Hauswand ein. Schaden: geschätzte 150.000 Euro.