Nicht nur zu Halloween: Zahnarzthelferin fräst Kunstwerke in die Schädel toter Tiere

Auerbach/Vogtland - Linda Meichsner (31) kombiniert in ihrer Freizeit Gestaltung und Handwerk auf ungewöhnliche Weise: Sie macht aus den Schädeln von toten Tieren Kunstwerke. Know-how und Werkzeug für ihr Gewerbe kommen vom Job: Die Vogtländerin ist Zahnarzthelferin!

Die Herrin der Schädel: Linda Meichsner (31) graviert Muster und Figuren in die Häupter toter Tiere. © Uwe Meinhold

Linda Meichsner ist schon länger fasziniert vom Basteln. Seit 2021 fertigt sie Trockenblumen und ist im Bereich Makramee tätig. Seit einem knappen Jahr begeistert sie sich für Tierschädel.

Es begann damit, dass ein Tattoo-Studio in Plauen (Vogtland) sie gebeten hatte, einen "bösen Blumenstrauß" zu basteln.

"Der besteht aus Stacheldraht, Disteln, verschiedenen alten Ästen, einem Fuchsschädel und aus der Nachbildung eines anatomischen, menschlichen Herzens", schildert Linda.

In den Fuchskopf fräste sie dann die Initialen des Studios ein. Aus dieser Arbeit erwuchs ein Werk von bisher 20 bis 30 Tierhäuptern, die sie in ihrer Werkstatt in Auerbach bearbeitet.