13.10.2023 14:46 Plauen: Suff-Mann bedroht Personen mit Schreckschusswaffe

Ein besoffener Mann (50) bedrohte am Donnerstag zwei Personen in einem Treppenhaus in Plauen mit einer Schreckschusswaffe.

Von Fabian Windrich

Plauen - Irre! Ein Mann (50) bedrohte am gestrigen Donnerstag zwei Personen mit einer Schreckschusswaffe in einem Treppenhaus in Plauen (Vogtland). Er wurde anschließend von der Polizei geschnappt. Die Polizei nahm am Donnerstag einen Mann (50) in Plauen fest, der zwei Personen mit einer Schreckschusswaffe bedroht hatte. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde Der Irrsinn spielte sich gegen 12.25 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Dobenaustraße ab. Der 50-Jährige betrat völlig besoffen das Gebäude, bedrohte anschließend zwei Personen im Treppenhaus mit seiner Schreckschusspistole. Dann knallte es! "Ohne auf die Personen zu zielen, gab er mehrere Schüsse aus der Schreckschusswaffe ab. Verletzt wurde zum Glück niemand", so ein Polizeisprecher. Vogtland Geflügelpest: Vogtlandkreis verbietet Verkauf von gehaltenen Vögeln Die alarmierte Polizei nahm den 50-Jährigen vor Ort fest. Da er 2,5 Promille intus hatte und an weiteren gesundheitlichen Problemen litt, kam er in ein Krankenhaus. Der Deutsche muss sich nun für seine Irrsinns-Tat verantworten müssen. Die Polizei ermittelt gegen ihn.

