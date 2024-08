Sächsische Familie meistert riesige Aufgabe: Hier haben 400 Tiere ein Zuhause

Lio (14) mit Mischlingshündin Dora (10). Das Tier kam aus Rumänien und wurde trotz Handicaps zum Lieblingshund. © Sven Gleisberg

Die Tiere kommen aus Qualzuchten oder wenn ihre Besitzer selbst krank wurden. In der Tierlebensfarm "Goldenes Herz" werden die geschundenen Geschöpfe wieder aufgepäppelt. Manche sehen hier das erste Mal in ihrem Leben echtes Gras!

Sie schaute verlegen, gurrte verwirrt und wollte nur ihren Frieden. Zuletzt checkte am vergangenen Montag eine blutjunge Stadttaube aus Plauen im Rettungscamp ein. "Wir müssen die Kleine mit der Hand aufziehen", erklärt Katja Sagan (43).

"Das ist gar nicht so einfach, weil Wasser nicht in den Schnabel, sondern über eine Sonde gehen muss, damit es nicht in die Lungen läuft." Katja hat sich längst als Taubentagesmutti vom Tiergnadenhof bewährt, konnte sie doch schon mit Hunderten Tauben trainieren.

Eigentlich war der Hof der Sagans rein pflanzlich aufgestellt. In ihrer Kräutermanufaktur bauen sie heimische Kräuter an, mixen exotische Teemischungen für ihre Kunden. Alles Bio. Doch dann wurde ein Nachbar krank.

Wer sollte sich auf seinem Hof um die Tiere kümmern? Kühe, Hunde, Hühner, Gänse, Katzen, ein Papagei und - 200 Tauben! Das übernahmen die fünf Sagans in tierischer Nachbarschaftshilfe: mehrmals täglich füttern, ausmisten, Kühe morgens auf die Weide und abends wieder reinbringen.

Was sie nicht ahnten: Ein Tier hatte sich versteckt. "Nach vier Tagen fragte uns ein Angehöriger des Nachbarn, wie es denn eigentlich dem Kaninchen gehe", erzählt Katja. Welches Kaninchen? "Wir suchten überall fieberhaft nach dem Tier und entdeckten es schließlich völlig entkräftet in der hintersten Ecke im Kuhstall." Der kleine Rammler konnte wieder aufgepäppelt und damit gerettet werden.