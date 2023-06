Schädlinge schwärmen immer früher aus: Neue Borkenkäfer-Plage entsetzt Revierförster

Adorf/Klingenthal - Der Vogtlandkreis schlägt Alarm: Borkenkäfer fressen sich immer tiefer in die heimischen Wälder. Sogar an der Sprungschanze in Klingenthal fielen die Schädlinge bereits über Fichten her. Ein Revierförster befürchtet bald tote Baumstümpfe wie im Harz.