03.08.2023 09:53 622 Scheunenbrand im Vogtland! Riesiger Schaden an Werkstatt

In Neuensalz (Vogtland) ist am Mittwoch bei einem Scheunenbrand ein Schaden in Höhe von circa 50.000 Euro entstanden.

Von Claudia Ziems

Neuensalz - In Neuensalz (Vogtland) verursachte ein Scheunenbrand am gestrigen Mittwoch hohen Sachschaden. Vermutlich entstand das Feuer durch Arbeiten am Dach. © Sebastian Höfer Gegen 15 Uhr geriet das Gebäude, das als Werkstatt genutzt wurde, im Ortsteil Mechelgrün am Schulberg in Brand. Im Dachboden wurde Heu und Stroh gelagert. Dort untergestellte Mopeds konnten aus dem Gebäude noch rausgebracht werden. "Vermutlich entstand der Brand, als die Eigentümer Dachpappe mit einem Bunsenbrenner verlegten", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Brandursachenermittler waren im Einsatz. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Titelfoto: Sebastian Höfer