Schock-Fund in Sachsen! Drei Leichen in Wohnhaus entdeckt, darunter zwei Kinder

In einem Wohnhaus in Neumark (Vogtland) wurden am Dienstagmorgen drei Leichen entdeckt - darunter zwei Kinder. Offenbar wurden sie von ihrem Vater umgebracht.

Von Julian Winkler

Neumark - Schock-Fund in Neumark (Vogtland)! In einem Wohnhaus wurden am Dienstagmorgen drei Leichen gefunden - darunter zwei Kinder. Offenbar wurden sie vom eigenen Vater (55) umgebracht, der sich anschließend das Leben nahm. Die Polizei ermittelt derzeit auf Hochtouren. Schrecklicher Fund im Vogtland: In einem Wohnhaus wurden am Dienstagmorgen drei tote Personen entdeckt. © NEWS5 / Stephan Fricke Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 bestätigt, wurden in einem Haus in der Neumarker Straße im Ortsteil Schönbach drei tote Personen gefunden. Laut Polizei sollen darunter zwei Kinder sein.



Wie die BILD berichtet, habe ein Familienvater seine zwei Kinder, einen Jungen (5) und ein Mädchen (2), umgebracht und sich anschließend selbst getötet. Die Todesursache der zwei Kinder ist bislang noch unklar. Aktuell sind Spezialisten der Polizei vor Ort und untersuchen das Wohnhaus. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Vogtlandkreis-Landrat Thomas Hennig (47, CDU) ist erschüttert. Der dpa sagte er: "Als Familienvater bin ich geschockt, angesichts einer solchen Tragödie. Die Polizei wird sicher alles unternehmen, den Fall umfänglich aufzuklären." Vogtland Deutsche Raumfahrtausstellung plant virtuellen Flug ins All Und weiter: "Meine Gedanken sind derweil bei den Hinterbliebenen und bei den betroffenen Menschen im Neumarker Ortsteil." TAG24 bleibt dran! Erstmeldung: 25. Februar, 12.56 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.27 Uhr Normalerweise zieht die Redaktion von TAG24 es vor, nicht über mögliche Suizide zu berichten. Da es sich aber um einen größeren Polizeieinsatz im öffentlichen Raum handelt, haben wir uns zu einer Berichterstattung entschlossen. Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

