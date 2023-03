Seit mehreren Wochen verschwunden: Wo ist Nadine (15) aus Plauen?

Die Polizei sucht derzeit nach einem verschwundenen Mädchen aus Plauen (Vogtland). (Symbolbild) © 123RF/Heiko Kueverling

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wird die Jugendliche seit 19. Februar vermisst. An diesem Tag wurde sie zuletzt gegen 15.30 Uhr auf dem Bahnhof in Plauen gesehen.

Alle Suchmaßnahmen waren bisher erfolglos.

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass sie sich in Plauen aufhält.

Nadine wird folgendermaßen beschrieben:

circa 1,65 Meter groß

braune Augen

dunkelbraune, lange Haare

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche und fragt: Gibt es Zeugen, die Nadine seit dem 19. Februar gesehen haben? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Auf der Webseite der Polizei findet Ihr ein Foto der 15-Jährigen.