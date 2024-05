Skoda-Fahrer stirbt bei Unfall im Vogtland

Werda - Tragisches Unglück im Vogtland : Während der Fahrt bekam ein Skoda-Fahrer (61) in Werda gesundheitliche Probleme. Er verstarb daraufhin.

In Werda (Vogtland) kam es am Freitagabend zu einem tödlichen Unfall: Ein Skoda-Fahrer (61) starb. Auch die Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte, war der 61-Jährige am Freitagnachmittag mit seinem Wagen links von der Straße "Siedlung" abgekommen und gegen einen Zaun geprallt.

Die Rettungskräfte hatten demnach vergeblich versucht, ihn zu reanimieren. Der Tod sei durch die gesundheitlichen Probleme verursacht worden, hieß es.