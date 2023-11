14.11.2023 12:09 Suff-Mann randaliert in Supermarkt: Polizei zieht ihn aus dem Verkehr!

Ein Mann (35) randalierte am gestrigen Montag in einem Supermarkt in Reichenbach (Vogtland). Die Polizei musste ihn in Gewahrsam nehmen.

Von Fabian Windrich

Reichenbach/Vogtl. - Ein Mann (35) sorgte am gestrigen Montag in einem Supermarkt in Reichenbach (Vogtland) für Ärger. Die Polizei nahm am gestrigen Montag einen Suff-Mann (35) in Gewahrsam. Er sorgte in einem Supermarkt mehrfach für Ärger. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde Der 35-Jährige betrat gegen 17.20 Uhr völlig besoffen einen Einkaufsmarkt in der Zwickauer Straße. Dort randalierte er, pöbelte herum! Die alarmierte Polizei schnappte sich den Deutschen, ließ ihn nach den ersten Maßnahmen wieder laufen. Doch nur wenige Minuten später kam der Suff-Mann zurück - er betrat wieder den Supermarkt. Diesmal wurde er vom Sicherheitsdienst rausgeworfen. Vogtland Wehr ist weg: Trieb wieder durchgängig Etwa zehn Minuten später kam der 35-Jährige erneut zurück - diesmal nahm die Polizei den betrunkenen Mann in Gewahrsam. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. "Da der Mann während der Zeit im Gewahrsam mit weiteren Straftaten drohte und eine Fremdgefährdung nicht auszuschließen war, wurde er durch einen Arzt in eine Fachklinik nach Rodewisch eingewiesen", so eine Polizeisprecherin. Der 35-Jährige muss sich zudem wegen Hausfriedensbruchs verantworten.

