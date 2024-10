Tankstelle in Plauen überfallen, Mitarbeiterin unter Schock: Verdächtiger in U-Haft!

Am Sonntagabend wurde in Plauen eine Tankstelle überfallen. Die Polizei konnte einen Verdächtigen (20) festnehmen. Er sitzt nun in U-Haft.

Von Julian Winkler

Plauen - Was für ein Schock für eine Tankstellen-Mitarbeiterin (53) in Plauen (Vogtland): Am Sonntagabend überfielen zwei Maskierte die Tankstelle in der Pausaer Straße - sie bedrohten die Angestellte mit Waffen. Zunächst konnten die Täter flüchten, doch nun konnte die Polizei einen der Gangster fassen. Er sitzt in U-Haft.

Diese Shell-Tankstelle in Plauen wurde am Sonntagabend von zwei Maskierten überfallen. © Ellen Liebner Der Wahnsinn spielte sich gegen 20 Uhr in der Shell-Tankstelle am Rand von Plauen ab. Es war bereits dunkel, da stürmten zwei maskierte Männer in das Gebäude und forderten von der Angestellten mit vorgehaltenen Waffen Geld. "Sie erbeuteten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag sowie eine unbekannte Menge Tabakwaren und flüchteten anschließend", so eine Polizeisprecherin. Für die 53-jährige Tankstellen-Mitarbeiterin war der Überfall der reinste Horror - sie erlitt laut Polizei einen Schock und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Schnell machte sich die Polizei auf die Suche nach den Tankstellen-Räubern. Dazu kam auch ein Fährtenhund der Polizeidirektion Chemnitz zum Einsatz. Kurze Zeit später hatte die Suchaktion Erfolg!

