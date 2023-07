Tausende Euro Schaden: Chaoten zerlegen Bahnhof in Sachsen!

Mehltheuer - Was für eine Irrsinns-Aktion: Chaoten zerlegten am gestrigen Sonntagabend den Bahnhof in Mehltheuer (Vogtland). Sie zerstörten offenbar mit Steinen den Unterstand, Lampen und die Bahnhofsuhr. Dabei entstand ein gigantischer Sachschaden von mindestens 10.000 Euro!