Teure Handys verschwunden: Paketzusteller sollen Smartphones gestohlen haben

Plauen - Diebische Paketzusteller! Drei Männer (24, 34, 38) sollen bei ihren Touren in Plauen (Vogtland) Pakete geöffnet und teure Smartphones gestohlen haben. Sie gingen dabei so präzise vor, dass an den Originalverpackungen keine Spuren zu erkennen waren. Dennoch kam die Polizei ihnen auf die Schliche.