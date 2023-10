12.10.2023 06:38 Tödlicher Unfall im Vogtland: Simson-Fahrer stirbt nach Crash mit Citroën

Am Mittwoch kam es in Weischlitz (Vogtland) zu einem tödlichen Unfall: Ein Citroën erfasste einen Simson-Fahrer (69). Dieser starb noch am Unfallort.

Von Julian Winkler

Weischlitz - Tragischer Moped-Unfall im Vogtland: Am Mittwochnachmittag krachte eine Citroën-Fahrerin (41) in Weischlitz mit einem Simson-Fahrer (69) zusammen. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Tödlicher Unfall in Weischlitz (Vogtland): Auch der Notarzt konnte den Simson-Fahrer (69) nicht mehr retten. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Der Unfall geschah gegen 14.10 Uhr auf der Hofer Straße (B173) im Ortsteil Pirk. Die 41-jährige Citroën-Fahrerin wollte mit ihrem Auto von einer Seitenstraße auf die Bundesstraße abbiegen. "Dabei stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigten 69-Jährigen zusammen, der mit seiner Simson auf der B173 aus Weischlitz kommend in Richtung Großzöbern unterwegs war", so ein Polizeisprecher. Schnell eilten Rettungskräfte herbei. Sie versuchten, den Simson-Fahrer zu reanimieren - vergeblich. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die B173 musste nach dem tragischen Unfall am Mittwochnachmittag für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher