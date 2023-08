Unbekannte demolieren mobilen Blitzer

Plauen - In Plauen ( Vogtland ) haben Unbekannte einen mobilen Blitzer demoliert.

Unbekannte Täter haben in Plauen in der Straße Nach dem Stadion einen mobilen Blitzer demoliert. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, wurde eine Messanlage im Plauener Stadtteil Haselbrunn beschädigt.

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 24. Juli und dem 1. August.

In dieser Zeit machten sich unbekannte Täter an der Geschwindigkeitsmessanlage, die an der Straße Nach dem Stadion stand, zu schaffen.

"Die Unbekannten beschädigten die Schutzscheibe, sodass eine weitere Nutzung nicht mehr möglich war. Am Gerät entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro", so die Polizei weiter.