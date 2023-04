22.04.2023 08:34 592 Jugendlicher stürzt mehrere Meter tief von Felsen und verletzt sich schwer

In Plauen ist am Freitagabend ein Jugendlicher vom Dobenauer Felsen in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Von Claudia Ziems

Plauen - Tragischer Unfall in Plauen (Vogtland)! Ein Jugendlicher stürzte am späten Freitagabend vom Dobenauer Felsen. Ein 17-Jähriger wurde nach dem Sturz vom Dobenauer Felsen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Wie die Polizei am Samstag mitteilte, geschah das Unglück gegen 22.15 Uhr. Der angetrunkene 17-Jährige ging etwas abseits seiner Freunde, um sich zu "erleichtern". Als er seine Notdurft verrichten wollte, übersah er allerdings einen steilen Abhang in der Dunkelheit. Der Jugendliche stürzte mehrere Meter tief und verletzte sich dabei schwer. Nach der Bergung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Titelfoto: Nicolas Armer/dpa