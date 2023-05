25.05.2023 09:16 1.077 Vandalismus im Vogtland: Mann im Drogenrausch hinterlässt Spur der Zerstörung

Am Mittwochabend zog ein 21-jähriger Mann durch die Straßen in Auerbach und zerstörte oder beschädigte alles, was ihm in die Quere kam.

Von Sarah Müller

Auerbach - Vandalismus am Mittwochabend in Auerbach (Vogtland). Der 21-Jährige hinterließ mehrere umgestoßene Mülltonnen. © David Rötzschke Besorgte Anwohner meldeten der Polizei, dass ein Mann durch die Auerbacher Straßen zog und eine Reihe von Zerstörungen verursacht hatte. So riss er unter anderem am Hofaupark ein Werbeschild ab, stieß in der Bebel- und Gerberstraße mehrere Mülltonnen um und zerstörte am Neumarkt einen Blumentopf sowie eine Glasscheibe der Touristeninformation. Auch in der Nicolaistraße, Göltzschtalstraße, Goethestraße und Friedrich-Ebert-Straße wurden zahlreiche Mülltonnen umgeworfen. Am Rathaus trat der Täter dann Straßenabsperrungen und Verkehrsschilder auf die Straße, bevor die Polizei ihn festnehmen konnte. Vogtland Heftiger Landstraßen-Crash im Vogtland: Mazda knallt mit Skoda zusammen Bei der Personalienaufnahme wurde bei dem 21-Jährigen auch ein Drogenwischtest durchgeführt. Dieser schlug positiv auf Amphetamine an. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte die Polizei aktuell noch nicht abschätzen. Der junge Mann wurde nicht festgenommen. Nach einer Verwarnung durfte er wieder gehen. Auch dieses Werbeschild wurde Opfer der Zerstörungswut des 21-Jährigen. © David Rötzschke Ein Scherbenmeer liegt vor einer Übersichtskarte vom Vogtland. © David Rötzschke Neben den genannten Zerstörungen steht der 21-Jährige auch im Verdacht, bereits am frühen Abend mehrere Schnapsflaschen auf die Staußenbergstraße geworfen zu haben.

Titelfoto: David Rötzschke