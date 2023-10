Vermisstensuche in Sachsen endet tragisch: Frau tot aufgefunden

Eine vermisste Seniorin aus Bad Elster wurde am gestrigen Sonntag tot in der Nähe des tschechischen Aš gefunden. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Die Seniorin verschwand am 19. Oktober aus einer Kurklinik.

Die Polizei teilte am heutigen Montag mit, dass die Öffentlichkeitsfahndung beendet ist, denn die Vermisste wurde am gestrigen Sonntag tot in der Nähe des tschechischen Aš (Asch) aufgefunden.