09.08.2023 14:29 600 Einbruch in Motorradladen - Polizei sucht Zeugen

Mehrere Männer brachen am frühen Dienstagmorgen in einen Motorradladen in Plauen (Vogtland) ein. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Von Fabian Windrich

Plauen - Mehrere Diebe stiegen am frühen Dienstagmorgen in einen Motorradladen in Plauen (Vogtland) ein. Der Sicherheitsdienst überraschte die Männer, einer von ihnen konnte als möglicher Verdächtiger von der Polizei geschnappt werden. Einbrecher stiegen in ein Motorradgeschäft in Plauen ein. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov Gegen 2.25 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum "Siegfried Krause Motorrad-Center-Plauen" im Ortsteil Kauschwitz und verursachten dadurch einen Sachschaden von etwa 500 Euro. "Dabei nahmen sie mehrere Motorradhelme, zwei Motorradkombis, Schuhe und anderes Zubehör mit", so ein Polizeisprecher. Doch die Diebes-Tour verlief nicht wie geplant: Plötzlich tauchte der Sicherheitsdienst auf. Die Männer ließen ihr Diebesgut im Wert von etwa 4000 Euro zurück und flüchteten aus dem Gebäude. Vogtland Kreuzungs-Crash im Vogtland: Straße kurzzeitig gesperrt Schnell rückte die Polizei an und machte sich auf die Suche nach den Langfingern. Ein Fährtenhund verfolgte eine Spur entlang der Pausaer Straße. Diese verlor sich allerdings letztendlich. Die Suche nach den Einbrechern war zunächst erfolglos. Doch nach einigen Stunden tauchte plötzlich ein Mann am Motorradladen auf. Er wollte einen angestellten Transporter holen, vermutlich das Fluchtfahrzeug der Diebe. Die Polizei knöpften sich den 24-jährigen Polen vor. "Der 24-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen", so ein Polizeisprecher. Ob er wirklich etwas mit dem Einbruch zu tun hat, ist bislang unklar. Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Einbrecher beobachtet? Nun sucht die Polizei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zeitraum zwischen 2.25 Uhr bis 7.30 Uhr in der Nähe des Motorradladens in der Straße "An der Schöpsdrehe" aufgefallen sind. Auch andere Beobachtungen, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, interessieren die Beamten. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741/140 entgegen.



Titelfoto: 123rf/andreypopov