30.07.2023 08:13 2.872 Vogtland: Frau (37) tot in Wohnung gefunden

Am Samstag ist in Plauen (Vogtland) eine Frau (37) tot in einer Wohnung gefunden worden.

Von Claudia Ziems

Plauen - In Plauen (Vogtland) ist am Samstag eine Frau (37) tot in einer Wohnung gefunden worden. In Plauen fand die Polizei eine Frau (37) tot in ihrer Wohnung. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei in die Dr.-Friedrich-Wolf-Straße gerufen. Dort fanden Einsatzkräfte eine leblose 37-Jährige in der Wohnung ihres Ex-Partners (45). "Beim Eintreffen der Beamten befand sich ein Mann vor dem Wohnhaus, der als ihr Ehemann identifiziert wurde", teilte die Polizei mit. Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen, ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Vogtland Tod durch Ecstasy? 17-Jährige im Krankenhaus gestorben "Ein Straftatverdacht gegen den Deutschen hatte sich nicht erhärtet", so ein Polizeisprecher am Sonntag gegenüber TAG24.

Die Kriminalpolizei Zwickau hat die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen aufgenommen.

