04.03.2024 08:08 VW und Land Rover krachen auf Kreuzung zusammen: Sechs Verletzte, darunter zwei Kinder

In Muldenhammer sind am Sonntag bei einem Kreuzungscrash an der S302/Friedrichsgrüner Straße sechs Personen verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Muldenhammer - Bei einem schweren Unfall in Muldenhammer (Vogtland) sind am Sonntag sechs Personen verletzt worden. Sechs Verletzte gab es am Sonntag bei einem Kreuzungscrash in Muldenhammer. (Symbolbild) © 123RF/20er Wie die Polizei mitteilte, war ein Land Rover-Fahrer (56) gegen 11 Uhr auf der Friedrichsgrüner Straße in Richtung S302 unterwegs. An der Kreuzung S302/ Friedrichsgrüner Straße übersah er dann laut Polizei den vorfahrtsberechtigten VW Touran eines 40-Jährigen. Die beiden Autos krachten auf der Kreuzung zusammen. Vogtland Versuchtes Tötungsdelikt: Schwerstverletzter Jugendlicher gefunden Leicht verletzt wurden durch den Unfall der 56-Jährige und seine 55-jährige Beifahrerin. "Der Fahrer des VW Touran und seine 5 und 10 Jahre alten Insassen erlitten leichte Verletzungen. Die 38-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht", so die Polizei weiter. Bei dem Crash entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

