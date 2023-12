Was macht denn das Sandmännchen in Sachsen?

Plauen - Die Blicke von Millionen Kindern in aller Welt richten sich nach Plauen ( Vogtland ). Denn im Vogtlandmuseum macht das Sandmännchen bis zum 4. Februar 2024 Station.

Laut Kuratorin Stefanie Gebler ist das Sandmännchen trotz seines Plauener Aufenthalts sehr aktiv. © Ellen Liebner

Begleitet von seinen Freunden aus rbb, MDR und KiKA zeigt sich das Sandmännchen in all seinen Varianten seit der ersten Sendung im November 1959 und viele seiner 240 fahrenden und fliegenden Mobile. Natürlich fragen sich die Jungen und Mädchen bange, ob das Sandmännchen von Plauen aus noch all seine Aufgaben erfüllen kann.

Museumsleiter Dr. Martin Salesch beruhigt: "Das Sandmännchen wird von Plauen aus jeden Abend zu den Kindern aufbrechen, um ihnen eine Gute-Nacht-Geschichte zu erzählen und sie mit einer Prise Traumsand in den Schlaf zu bringen."

Der Traumsand kommt nun aus Plauen und ist von Spitzen-Schlafqualität, wie Dr. Salesch versichert: "Wir sind auch bestens vorbereitet, damit das Sandmännchen jeden Abend rechtzeitig loskommt."