Wortgefecht endet in Prügelei: Mann erstattet Anzeige gegen Jugendliche

Plauen - Nach einer Schlägerei am Mittwochabend in Plauen ( Vogtland ) ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei sucht Zeugen, die bei der Suche nach den Tätern helfen können. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein 21-Jähriger am Abend gegen 19.30 Uhr nahe der Jugendherberge an der Neundorfer Straße unterwegs, als er mit einem 16-jährigen Bekannten in Streit geriet.

Was als Wortgefecht begann, endete laut des 21-Jährigen damit, dass der Bekannte sowie mehrere seine Begleiter auf ihn einschlugen und ihn traten. Er wurde dadurch leicht verletzt.

Im Polizeirevier Plauen erstattete er daraufhin Anzeige gegen die Teenager. Er schätzt die Angreifer alle auf etwa 16 Jahre. Außerdem sprachen sie hiesigen Dialekt.