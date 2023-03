Zahlreiche Einbrüche an Talsperre Pöhl: Diebe in Siedlungen unterwegs

Pöhl/Neuensalz - Zahlreiche Diebstähle an der Talsperre Pöhl im Vogtland !

An der Talsperre Pöhl waren Anfang des Jahres Diebe in den Bungalow-Siedlungen unterwegs. © Igor Pastierovic/dpa-Zentralbild/ZB

Wie die Polizei mitteilte, trieben Unbekannte Anfang des Jahres an Sachsens drittgrößtem Stausee ihr Unwesen.

Zu einer Reihe von Einbrüchen und Diebstählen zwischen dem 8. Januar und dem 4. Februar sucht die Polizei nun Zeugen.

Dabei waren in den Siedlungen Neudörfel, Schlosshalbinsel, Voigtsgrün und Rodlera insgesamt 25 Bungalows betroffen.

Am 16./17. Januar betraf es die Siedlung Schosshalbinsel, zwischen dem 15. und 21. Januar wurde die Siedlung Voigtsgrün heimgesucht.

"Neben diversen Werkzeugen und anderem Diebesgut hatten es die unbekannten Täter offenbar vor allem auf Kupfer abgesehen: Sie stahlen über 121 Meter Kupferdachrinne und fast 25 Meter Kupferfallrohr", so die Polizei weiter.

In der Siedlung Rodlera richteten die unbekannten Täter den größten Schaden an. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.500 Euro, das Diebesgut hat einen Wert von circa 9000 Euro.