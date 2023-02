Zwei Jugendliche (13 und 14) bauen mit Mercedes heftigen Unfall

Der Skodafahrer konnte dem Mercedes, der ihm auf der B92 entgegengeschleudert kam, nicht mehr ausweichen. © Polizei Sachsen

Zum Glück waren die Polizisten schneller und fassten die Jugendlichen (13, 14). Offen ist, wer am Steuer gesessen hatte.

Der Skoda-Fahrer war am Morgen aus Adorf kommend im Ortsteil Rebesreuth. Plötzlich schleuderte ein Mercedes im Gegenverkehr auf seine Fahrbahn. Der Fahrer konnte nicht ausweichen. Er wurde leicht verletzt.

Die jungen Insassen rannten weg in Richtung Leubetha. Eine Streife der Bundespolizei Klingenthal wurde alarmiert und stellte die Flüchtigen noch in Adorf in der Straße Am Kaltenbach.

Die beiden Fast-Kinder sind in Plauen und bei Nürnberg gemeldet. Der Vogtländer hatte offenbar Papas Mercedes für die Spritztour "ausgeliehen".