Neue Studie zur häuslichen Gewalt in Sachsen: Alles ist noch viel schlimmer!

"Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen ist kein Randphänomen. Die blanken Zahlen sprechen da für sich", kommentierte Gleichstellungsministerin Katja Meier (43, Grüne) die Ergebnisse der Studie und bezog sich dabei indirekt auch auf die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS).

Die weist für 2022 insgesamt 927 Frauen als Betroffene von Stalking aus und knapp 300 weibliche Opfer von Vergewaltigung, Nötigung und besonders schwerwiegenden sexuellen Übergriffen.



Je nach Deliktart steht diesem sogenannten "Hellfeld" von angezeigten Vorfällen ein unbekanntes "Dunkelfeld" gegenüber, heißt es aus dem Ministerium.

So berichtete in der Studie mehr als die Hälfte der Studienteilnehmerinnen von Versuchen, sie zu sexuellen Handlungen zu zwingen. 30 Prozent spürten den Zwang zu sexuellen Handlungen bereits am eigenen Leib.

In der Hälfte der Fälle richtete sich die fast ausschließlich von Männern ausgehende Gewalt auch gegen Kinder.