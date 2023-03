Aufregung im Landkreis Leipzig: Munitionsteile auf Tagebau gefunden

In einem Tagebau in Otterwisch wurden alte Munitionsteile gefunden. (Symbolbild) © Michael Matthey/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecherin Dorothea Benndorf waren bei Baggerarbeiten in einem Tagebau in der Alten Belgershainer Straße am Montag gegen 9 Uhr an mehreren Stellen alte Munitionsteile gefunden worden.

Die Fundorte mussten daraufhin bis zum Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes geräumt und abgesperrt werden.

Nachdem die Experten die verdächtigen Objekte gesichert und untersucht hatten, stellte sich heraus, dass es sich bei ihnen um alte Treibladungen für Panzerfäuste handelte.