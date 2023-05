Haus droht einzustürzen: Blick in die Bruchbude von Pirna

Pirna - Mitten in Pirna stürzte in dieser Woche ein Haus teilweise ein. Jetzt zeigen Fotos das ganze Ausmaß der katastrophalen Zustände, die in dem zentral gelegenen Gebäude herrschen.

Einsatz am Dienstag: Die Feuerwehr versucht, das einsturzgefährdete Haus zu sichern. © Daniel Förster

Zunächst war unklar, was genau in dem ehemaligen Wohnhaus an der Maxim-Gorki-Straße 5/6 vor sich geht. Mehrere Fenster sind am Dienstag plötzlich zerbrochen und förmlich auf Gehweg und Straße geregnet.

Eine Anwohnerin berichtete TAG24 von gefährlichen Geräuschen, die sie vorher in den vergangenen Wochen wahrgenommen hatte. Der Vermieter sei auch für ihre Immobilie zuständig und würde Reparaturarbeiten stets hinauszögern.

Und dringend benötigte Reparaturen gibt es in der Häuserzeile offenbar viele: Denn allein in dem nun zum Teil eingestürzten Haus herrschen katastrophale Zustände!

Wie Fotos vom Unglücksort zeigen, stürzte jüngst mindestens eine Zwischendecke ein. Das Sonnenlicht fällt nun ins Dach und scheint dann durch mehrere Etagen bis ganz nach unten.

Vermutlich sorgte eine klaffende Lücke im Dach für den enormen Schaden. Regenwasser könnte so eingedrungen sein und der Bausubstanz zu schaffen gemacht haben. Ein Gutachter sei deshalb bereits vor Ort gewesen und habe Mängel protokolliert.

Danach konnte leichte Entwarnung gegeben werden: Sofort einstürzen wird das Haus wohl nicht. Die Straßensperrung wurde deshalb reduziert. Derzeit ist nur eine Fahrspur als Vorsichtsmaßnahme gesperrt. Generell fließt der Verkehr in beide Richtungen an der Bruchbude vorbei.