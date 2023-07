Sachsen: Bundespolizei bekommt an der Grenze Hilfe aus dem Westen

Pirna - Die Bundespolizeiinspektion in Berggießhübel wird jetzt von Kräften der Bundesbereitschaft aus anderen Bundesländern unterstützt.

Bundespolizisten aus anderen Bundesländern unterstützen ihre Kollegen im Grenzgebiet zu Tschechien. (Symbolbild) © dpa/Sina Schuldt

Denn seit Anfang Juni werden vermehrt Fälle verzeichnet, in denen Schleuser durch ihre Fahrweise Flüchtlinge, Polizisten und andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Wie etwa vor knapp zwei Wochen, als eine junge Frau tot in einem nach der Flucht vor der Polizei verunglückten Schleuser-Fahrzeug am Rande der A17 gefunden wurde.



Und so helfen seit wenigen Tagen Kollegen aus Blumberg, Duderstadt und Hünfeld den Bundespolizisten bei mobilen Kontrollen zwischen Rehefeld und Krippen.

Allein am gestrigen Sonntag verstärkten 35 Beamte aus Duderstadt das etwa 20-köpfige Team der Inspektion Berggießhübel. Zudem hilft das Revier Pirna bei der Übernahme von Migranten.