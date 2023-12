Sachsen finanziert 200 neue Plätze in der Kurzzeitpflege

Für (ältere) Menschen, die kurzzeitig Pflege benötigen, sollen in den nächsten Jahren in Sachsen 200 Plätze mehr entstehen. © 123rf/francescoridolfi.com

Aktuell gibt es in Sachsen gerade einmal 1141 Kurzzeitpflegeplätze. Doch das reicht nicht. Der Bedarf und die Nachfrage sei in allen Regionen des Freistaats hoch, sagte Sozialministerin Petra Köpping (65, SPD).

Deshalb sollen in den nächsten fünf Jahren 200 neue Plätze entstehen. Bei Neubau oder Erweiterung winkt eine Förderung von bis zu 100.000 Euro für jeden neu geschaffenen Platz, bei Um- und Ausbaumaßnahmen sind es maximal 75.000 Euro.

Kaum irgendwo in Deutschland leben so viele Menschen über 65 Jahre wie in Sachsen.