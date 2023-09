Sachsen gibt Kohle für Kummer-Quartiere: Was die Städte jetzt mit dem Geld machen

Dresden - Kohle für Kummer-Quartiere gab es am gestrigen Mittwoch in Dresden: Sachsen und die EU unterstützen in den kommenden Jahren 36 Kommunen mit rund 186 Millionen Euro im Kampf gegen urbane Problemzonen. Drei Beispiele für Stadtentwicklungsprojekte, die bis 2027 Geld aus dem sogenannten EFRE-Topf erhalten.