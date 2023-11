Trotz Falco-Schließung in Leipzig: Sachsen kann in gastronomischer Oberliga spielen

Das Restaurant wurde vor 18 Jahren eröffnet und befindet sich in Hotel Westin in der Leipziger Innenstadt.

Auch ohne das "Falco" werde Leipzig weiter in der gastronomischen Oberliga spielen können, so Klein. Die Schließung des Restaurants zeige, dass es egal ist, ob ein Haus auf dem Land oder ein Sterne-Restaurant in der Stadt ist. "In schwierigen Zeiten ist es eine wirtschaftliche Herausforderung, ein Restaurant zu führen."

Weil sich der wirtschaftliche Druck durch eine Sterne-Auszeichnung weiter erhöht, strebten sie einige Köche erst gar nicht an.

Nach der Schließung zählt Sachsen nun sieben Ein-Sterne-Restaurants.