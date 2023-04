12.04.2023 09:14 Sächsische Spargel-Ernte kommt nur langsam in Fahrt: Temperaturen noch zu niedrig

Die Spargelernte in Sachsen kommt nur schleppend in Gang. Während in Kyhna bereits gestochen werden konnte, lässt der Nieschützer Spargel noch auf sich warten.

Von Pia Lucchesi

Kyhna - Die Spargelernte in Sachsen kommt nur schleppend in Gang. In Kyhna (bei Wiedemar) konnte bereits gestochen werden. Nieschützer Spargel aus dem Elbtal lässt noch auf sich warten. Ein Saisonarbeiter sticht auf dem Feld Spargel. Die diesjährige Spargel-Ernte in Sachsen beginnt schleppend. © Matthias Balk/dpa "Spargel wächst bei Bodentemperaturen ab 12 Grad. Im Moment liegen die Bodentemperaturen bei uns bei 11 Grad", sagt René Heidig (39) von der Agrar GbR Naundörfel, die in Nieschütz bei Meißen das Sprossengemüse kultiviert. "Wir müssen uns einfach noch gedulden", so Heidig. Der Erntebeginn bei ihnen sei weiterhin ungewiss. Der Gemüsehof Kyhna konnte pünktlich zu Gründonnerstag in seinem Hofladen den ersten eigenen Spargel offerieren. "Ende der Woche eröffnen wir schrittweise unsere Verkaufsstände im Umland", berichtet ein Sprecher des Betriebes. Sachsen Rechtsextremen zum Geburtstag gratuliert: Landrat Witschas gelobt Besserung Die deutschen Gemüsebauer stehen unter enormem Preisdruck. In Kyhna heißt es dazu: "Wir versuchen das Preisniveau vom Vorjahr zu halten." Erntehelfer auf einem Spargelfeld in Kyhna bei Delitzsch. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Als Preisspanne im Verkauf werden je nach Qualität um die 9 bis 15 Euro pro Kilo Spargel genannt.

