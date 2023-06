Schon fünfte Werkserweiterung in Bautzen! Japaner machen Druck mit E-Kompressoren

Bernsdorf - Mit dem ersten Spatenstich für die bereits fünfte Werkserweiterung startet der Lausitzer Kompressoren-Hersteller TDDK in die elektromobile Zukunft. Anfang 2025 sollen die "E-Kompressoren" dann planmäßig in Serie gehen.

Haben die Autohersteller die ersten E-Kompressoren auf Herz und Nieren geprüft, was in der Regel ein Jahr dauert, kann die Produktion 2025 in Serie gehen.

Dieses Jahr will das Unternehmen erstmals die Sieben-Millionen-Marke knacken, mittelfristig sogar 8 Millionen Stück an den Mann bringen.

Nase vorn: Jedes zweite in Deutschland produzierte reine E-Auto kam 2022 aus Ostdeutschland. © dpa/Hendrik Schmidt

Die nicht mehr ganz so neuen Bundesländer sind bei der Umstellung von Verbrennern auf Elektromotoren Spitzenreiter in Deutschland, so die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller (55). Im vergangenen Jahr wurden in Ostdeutschland nach Verbandsangaben 294.000 E-Autos gebaut.

Das war etwa jedes zweite in Deutschland produzierte reine E-Auto. Und dabei arbeiten in Ostdeutschland nur rund zehn Prozent der Beschäftigten der deutschen Automobilindustrie.



Sachsen hat daran einen erheblichen Anteil. Im Freistaat fertigen VW, Porsche und BMW, in Brandenburg Tesla. Im ehemaligen Opel-Werk im thüringischen Eisenach produziert der neue Mutterkonzern Stellantis noch immer einige Opel-Marken.

2022 produzierten alle zusammen 552.000 Autos - ein Anteil von 16 Prozent an der deutschen Gesamtproduktion. In der Automobilindustrie im Osten arbeiten mehr als 75.000 Menschen.