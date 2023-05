Sorbisches Theater in Bautzen gibt Einblicke in seinen riesigen Schatz voller Kostüme

Bautzen - Kleider machen Leute - auch im Theater! Aber da Kostüme schnell den finanziellen Rahmen kleiner Produktionen sprengen können, greift auch die Serkowitzer Volksoper gern auf den Fundus des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen zurück.

Sogar für den 1,92 Meter großen Gööck und seine langen Arme entdeckt Ulrike Bartsch was Passendes.

"Wir haben hier in unserem Fundus mehr als 25.000 Teile", sagt Gewandmeisterin Ulrike Bartsch stolz. Schuhe und Hüte nicht mitgerechnet. Alles hängt fein säuberlich und clever geordnet auf Kleiderbügeln und Garderobenstangen.

Gewandmeisterin Ulrike Bartsch und Ausstatter Tom Böhm schauen sich im Bautzner Fundus die Kostümskizzen an. © Steffen Füssel

Für Titelheldin und Altistin Julia Böhme (40) zaubert sie ruck zuck ein Harlekin-Kostüm hervor. "Am liebsten würde ich hier mal übernachten und in all die tollen Kostüme schlüpfen", staunt Julia nicht nur über die große Auswahl, sondern auch über die Qualität der Kostüme - entworfen und genäht von zwei Gewandmeistern und sechs Kostümschneidern.

"Gerade weil in den Kostümen oft so viel Arbeit steckt, verleihen wir sie gern an andere Theater und Vereine. Es wäre schade, sie nur für eine Inszenierung zu nutzen", sagt Bartsch.