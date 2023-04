Die Sieger stehen fest: Das sind die besten sächsischen Pressefotos 2022

Dresden - Im Rahmen des seit 1998 stattfindenden Wettbewerbs "blickpunkt" wurden auch in diesem Jahr wieder die besten sächsischen Pressefotos 2022 gekürt. Sie wurden von einer fachkundigen Jury - bestehend aus Fotografen, Fotochefs und Blattmachern - bestimmt.

Auf Platz drei landete Hendrik Schmidt mit "Nobelpreis Ahoi". Er setzte den schwedischen Evolutionsforscher Svante Pääbo (68) mit Rettungsring in einem Wasserbecken in Szene. Pääbo hatte zuvor den Nobelpreis für Medizin erhalten und wurde dafür von seinen Mitarbeitern im kühlen Nass getauft.

Der Hauptpreis "Sächsisches Pressefoto des Jahres" - dotiert mit 1000 Euro - geht an den Bildjournalisten Mike Jäger. Sein Motiv mit dem Titel "Verbrannter Nationalpark" zeigt auf deprimierende Art und Weise eine Feuerwehrfrau in leuchtender Schutzkleidung, die den verkohlten Sandsteinwald beim Roßsteig im Herzen des Nationalparks Sächsische Schweiz betrachtet.

"Tierliebe" auf ganz besondere Weise zeigt Denise Horn (35) auf einem Oschatzer Gnadenhof für Kühe. © Norbert Neumann

Im Rahmen des Wettbewerbs überzeugte auch Fotograf Norbert Neumann die Jury mit "Tierliebe" als bestes Lokalfoto. Er fing in seinem berührenden Bild Denise Horn (35) mit ihrer liebevollen Nähe zu Tieren auf einem Oschatzer Gnadenhof für Kühe ein. Für diese Komposition erhielt Neumann 500 Euro.

Das "Sportfoto des Jahres" ging erneut an Bert Harzer. Ihm gelang es, mit "Leipziger Jubelgespenst" einen einzigartigen Moment auf dem Fußballfeld einzufangen. Nach dem 2:0 im Spiel RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen rannte Dominik Szoboszlai (22) mit einer Decke von der Bank auf das Spielfeld und feierte mit Christopher Nkunku (25) sowie Timo Werner (27) darunter den Erfolg.

Das beste Porträtfoto stammt von Christoph Busse. Vor bedrohlicher Kulisse lichtete er Carlo Masala (55), Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München, am Leipziger Völkerschlachtdenkmal ab. Der 55-Jährige war mit Beginn des Kriegs in der Ukraine ein gefragter Gesprächspartner im Hinblick darauf, den Konflikt zu deuten.