04.11.2023 21:43 2.464 Tödlicher Unfall in Sachsen: Radfahrer wird auf Landstraße erfasst und stirbt

Tödlicher Unfall auf der S200 in Mittweida: Ein Radfahrer wurde am Samstagnachmittag von einem Auto erfasst. Der Mann starb an seinen schweren Verletzungen.

Von Julian Winkler

Mittweida - Tragischer Unfall auf einer Landstraße in Mittweida: Ein Radfahrer wurde am späten Samstagnachmittag von einem Auto erfasst. Die Rettungskräfte versuchten, den Mann zu reanimieren - vergeblich. Er starb an seinen Verletzungen. Schrecklicher Unfall auf der S200 in Mittweida: Ein Radfahrer wurde von einem Auto erfasst und auf ein Feld geschleudert. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der Mann wenig später. © Haertelpress Das Unglück spielte sich gegen 17.25 Uhr auf der S200 zwischen Ottendorf und Altmittweida ab. Der Radfahrer fuhr auf der Landstraße entlang, währenddessen sich ein Auto näherte. Dann geschah es: Das Auto erfasste den Radfahrer, dieser wurde offenbar auf ein Feld geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Die Rettungskräfte versuchten, den Fahrradfahrer zu reanimierten. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilt, starb der Mann jedoch an seinen Verletzungen. Sachsen Warum fühlen sich manche von Kriminalität bedroht, andere dagegen kaum? "Zur Identität des Radfahrers können wir derzeit noch keine Angaben machen", heißt es von der Polizei. Die S200 wurde aufgrund des Unfalls am Samstagabend voll gesperrt. "Mittlerweile ist die Straße wieder freigegeben", so die Polizei. Der Radfahrer wurde von diesem Auto erfasst. © Haertelpress Zur genauen Unfallursache laufen die Ermittlungen.

