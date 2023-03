Über zwei Autobahnen: Opel-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein Opel-Fahrer flüchtete über die A72 und A93 vor der Polizei. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fiel einem Streifenwagen am Dienstagvormittag auf der A72 Richtung Hof kurz vor der Landesgrenze ein Opel auf, der auffällig in einer unregelmäßigen Geschwindigkeit Schlangenlinien fuhr.

Die Polizisten wollten den Wagen dann an der Anschlussstelle Hof-West anhalten. Das mit drei Personen besetzte Fahrzeug stoppte jedoch nicht, sondern raste davon. Die Flucht ging weiter über die A93 in Richtung Regensburg.

Der Opel-Fahrer verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Regnitzlosau und fuhr dann weiter auf der Landstraße in Richtung Tauperlitz. Die Fahrt endete dann auf einer Wiese, als der Fahrer in Vierschau in einen Waldweg abbog und sich dort festfuhr.

Die drei Insassen stiegen aus und flüchteten zu Fuß weiter. Die Polizei konnte die beiden Deutschen, eine 20-Jährige und einen 28-Jährigen, in der Nähe fassen.