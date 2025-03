Überhitzung und Zerfall drohte: Windrad in Sachsen lässt sich nicht mehr stoppen

Februar 2020: Das abgebrannte Windrad an der A14 bei Strocken. © Dietmar Thomas

Zeitgleich entspannte sich laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes die Windgeschwindigkeit in der Region "von Windböen bis zu 50 km/h am Sonntagabend, zu weniger als 30 km/h am Montagmorgen".

Entgegen der Berichte, es handle sich um eine stillgelegte Windkraftanlage, reagierte ein Sprecher des mittelsächsischen Landratsamtes: "Nach unserer Kenntnis war die Windenergieanlage noch in Betrieb. Uns lag oder liegt keine andere entsprechende Mitteilung des Betreibers vor."

Sowohl das zuständige Rathaus in Großweitzschen als auch der Hersteller in Hamburg konnten sich am Montag auf Anfrage nicht äußern. Übrigens: Im Februar 2020 kam es zum Ausfall von einem der Windräder an der A14. Damals durch ein Feuer.