31.08.2024 10:06 Auffahrunfall in Freiberg: Skodas krachen gegeneinander

In Freiberg kam es am heutigen Samstagvormittag an einer Kreuzung zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Skoda-Fahrzeugen.

Von Sarah Fuchs

Freiberg - Am heutigen Samstagvormittag kam es in Freiberg zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Beide Fahrer blieben unverletzt. © Marcel Schlenkrich Ersten Informationen zufolge ereignete sich dieser gegen 8.30 Uhr an der Kreuzung Südkreuz. Ein 65-jähriger Skoda-Fahrer musste verkehrsbedingt an der Kreuzung halten, um eine Kolone von THW-Fahrzeugen mit Blaulicht durchfahren zu lassen. Der hinter ihm fahrende 69-jährige Skoda-Fahrer bemerkte dies zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in den ersten Skoda. Beide Fahrer und eine Beifahrerin blieben unverletzt. Informationen über den entstandenen Sachschaden liegen bisher noch nicht vor.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich