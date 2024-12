22.12.2024 14:48 Betrunken gegen Baum gefahren: Skoda-Fahrer schwer verletzt

In Königshain-Wiederau fuhr ein Mann gegen einen Baum am Straßenrand und musste in ein Krankenhaus geliefert werden.

Von Stella Kreuzer

Königshain-Wiederau - Im Landkreis Mittelsachsen kam es in der Nacht zum heutigen Sonntag zu einem Unfall. Die Polizei stellte fest, dass der Mann offenbar Alkohol getrunken hatte. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Die Polizei wurde gegen 0.30 Uhr nach Königshain-Wiederau gerufen. Dort befuhr ein Skoda-Fahrer (36) die Bundesstraße 107 in Richtung Rochlitz und kam etwa 50 Meter nach dem Ortsausgang Wiederau nach links von der Fahrbahn ab. Der 36-Jährige landete mit seinem Skoda im Straßengraben und stieß noch mit einem Baum zusammen. Auf der Fahrbahn kam er schließlich zum Stillstand. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Angaben der Polizeidirektion Chemnitz zufolge stand der 36-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Test ergab einen vorläufigen Wert von 1,78 Promille. Die Folge: Dem Mann wurde der Führerschein weggenommen und obendrein ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro.

