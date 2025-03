Tragödie auf Baustelle: Kind (†7) stirbt bei Baggerarbeiten

Kamenz - Es scheint wie ein düsterer Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt: Am Samstag ereignete sich in Wiesa, Ortsteil von Kamenz ( Landkreis Bautzen ), ein tragischer Unfall bei Bauarbeiten. Ein siebenjähriger Junge kam dabei ums Leben.

Ein siebenjähriger Junge ist auf einer Baustelle in Wiesa (Kamenz) ums Leben gekommen. © xcitepress/Thomas Baier

Laut Polizei geschah das Unglück am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr. Ein Baggerfahrer (54) arbeitete gerade auf der Freifläche in der Straße Am Bahnhof, im Neubaugebiet von Wiesa. Dort soll der Mann den Grund für ein seit Jahren geplantes Neubaugebiet vorbereitet haben, als das Unglück passierte.

Schutthaufen und Holzspäne zeugen von den aktuellen Arbeiten, bei denen "ein siebenjähriger Junge verunfallte und noch an der Unglücksstelle verstarb", berichtet ein Görlitzer Polizeisprecher.

Der 54 Jahre alte Baggerfahrer und die Mutter des Kindes wurden noch am Ort der Tragödie psychologisch betreut: "Ich war zu dieser Zeit nicht da", berichtete die unmittelbare Nachbarin mit zittriger Stimme.