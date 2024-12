01.12.2024 10:43 Fußgänger müssen ausweichen: Senior versenkt Auto in Teich

Am Samstag fuhr ein Senior in einen Teich in Rosenbach-Leubnitz.

Von Amelie Fromm

Rosenbach-Leubnitz - Das war eine kurze Fahrt: In Leubnitz (Vogtland) verließ ein Autofahrer seinen Parkplatz und versenkte kurz danach seinen Skoda in einem Teich. Der Rentner lenkte seinen Skoda geradewegs in einen Teich. © Ellen Liebner Der 80-Jährige parkte am Samstag kurz vor 15 Uhr aus einer Parklücke an der Hauptstraße aus.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr er dann über die Straße und unvermittelt in den gegenüberliegenden Teich. Wie es dazu kam, ist bisher Bestandteil der Ermittlungen. Zwei Fußgänger konnten dem Auto ausweichen. Der leicht verletzte Senior wurde vor Ort behandelt. Das Auto musste ein Abschleppdienst aus dem Gewässer bergen. Am Skoda entstand ein Sachschaden von 40.000 Euro.

