Krankenfahrstuhl kippt bei Unfall um: ein Schwerverletzter in Sachsen

In Nossen ist ein Krankenfahrstuhl bei einem Unfall umgekippt. (Symbolbild) © Polizei dpa

Am Donnerstagmittag gegen 11.20 Uhr war der 82-Jährige mit seinem Seat Leon auf der Dresdner Straße in Richtung Talstraße in Nossen unterwegs.

Vor ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Mann (79) mit einem Krankenfahrstuhl. Als der Seat-Fahrer am 79-Jährigen vorbeifahren wollte, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Anschließend kippte der Krankenfahrstuhl um und der Rentner wurde schwer verletzt.

Beim Unfall entstand zudem ein Schaden von rund 2000 Euro.