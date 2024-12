28.12.2024 14:20 563 Mann (25) landet nach Unfall schwer verletzt in Klinik: Danach kommt die Wahrheit ans Licht

In Wermsdorf ereignete sich am Freitagabend ein Unfall, der so eigentlich nicht hätte passieren dürfen.

Von Lisa Marie Peisker

Wermsdorf - Schwer verletzt und mit mehreren Verfahren am Hals kam ein 25-Jähriger Freitagabend ins Krankenhaus, nachdem er einen Unfall verursacht hatte. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten zu dem Unfall aus. (Symbolbild) © dpa/Monika Skolimowska Der Mann war kurz nach 21 Uhr mit seinem VW Polo in Calbitz, einem Ortsteil von Wermsdorf im Landkreis Nordsachsen, unterwegs, bestätigte die Polizei Leipzig. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Schwer verletzt musste der 25-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden. Erzgebirge Nach Tragödie am Weihnachtsfeiertag: Wolfsschlucht im Erzgebirge gesperrt Wenig später stellte sich dann heraus, dass der Mann unter "Einfluss von berauschenden Mitteln" stand und darüber hinaus nicht mal einen gütigen Führerschein besaß, bestätigte Polizeisprecher Olaf Hoppe. Doch das war nicht alles, denn sein Polo war nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Für diese Vergehen hat der Deutsche nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis am Hals.

